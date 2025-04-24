«Влюбленный “Керем Бюрсин” выслал дорогие ювелирные изделия». Сотрудница банка не дала белоруске оплатить посылку от «звезды» сериала «Постучись в мою дверь»

Сотрудница банка помешала белоруске оплатить посылку от якобы звезды сериала «Постучись в мою дверь», сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.
Так, в январе 2025-го в TikToк 52-летняя витебчанка познакомилась с мужчиной, который выдал себя за известного турецкого актера, звезду сериала «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина. Лже-Бюрсин, параллельно осыпая новую знакомую компиментами, рассказал, что работает актером и живет в Турции. Вскоре притворяющийся Керемом Бюрсином мошенник признался витебчанке в любви.
А на Пасху сказал, что выслал 21 апреля белоруске дорогой подарок. «Влюбленный актер», чтобы подогреть любопытство собеседницы присылал ей фото содержимого сюрприза — дорогие ювелирные изделия. И стал настойчиво просить, чтобы «его любовь» обязательно и как можно скорее оплатила доставку — 3000 белорусских рублей, которые следовало переслать на определенный счет. У витебчанки этих денег не было, и она честно сказала об этом «звезде сериала», но тот все же уговорил ее рассчитаться за получение.
Уже 22 апреля белоруска отправилась в банк, чтобы перевести деньги. Сотрудница банка предупредила, что предоставленный счет принадлежит литовскому банку, а еще она подробно расспросила о переводе. Когда белоруска рассказала, что в нее влюбился Керем Бюрсин, банковский работник вызвала милицию и рассказала потерпевшей о мошенниках.
На допросе у следователя белоруска призналась, что искреннее верила знакомому из интернета и не знала ранее о подобных историях мошенничества.
СК возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество (ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
Тем временем МАРТ назвал российскую сеть, завышающую цены в Беларуси.
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