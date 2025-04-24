«Влюбленный “Керем Бюрсин” выслал дорогие ювелирные изделия». Сотрудница банка не дала белоруске оплатить посылку от «звезды» сериала «Постучись в мою дверь»

А на Пасху сказал, что выслал 21 апреля белоруске дорогой подарок. «Влюбленный актер», чтобы подогреть любопытство собеседницы присылал ей фото содержимого сюрприза — дорогие ювелирные изделия. И стал настойчиво просить, чтобы «его любовь» обязательно и как можно скорее оплатила доставку — 3000 белорусских рублей, которые следовало переслать на определенный счет. У витебчанки этих денег не было, и она честно сказала об этом «звезде сериала», но тот все же уговорил ее рассчитаться за получение.