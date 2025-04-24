В Пермском крае готовятся ввести особый противопожарный режим

Также на определенный срок будет установлен особый противопожарный режим — в 14 северных территориях с 27 мая по 10 июня, в остальных муниципалитетах — с 30 апреля по 10 мая. На время пожароопасного сезона запрещено разводить костры в лесопарковых зонах и вблизи зданий. Группировка сил для обеспечения безопасности и ликвидации пожаров включает 3 тысячи человек личного состава, 1700 единиц техники и 25 БПЛА.