«Автопробег Победы» стартовал на Поклонной горе в Москве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. «Автопробег Победы», приуроченный к международной патриотической акции «Единой России» «Диктант Победы», стартовал в четверг на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Основной площадкой «Автопробега Победы» стала Поклонная гора в Москве. Перед началом акции ее участники и гости возложили цветы к Вечному огню. В четверг в рамках акции стартовали автопробеги еще в 77 регионах страны.
В «Автопробеге Победы» принимают участие ретроавтомобили и мотоциклы московских и региональных байкерских клубов, среди них машины «Победа» и мотоциклы «Урал».
Старт автопробега дал координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. К участию присоединились авто- и мотолюбители, депутаты Госдумы РФ, сенаторы и общественники.
«Сегодняшний автопробег — это не просто путешествие на ретроавтомобилях, это часть большого мероприятия под названием “Диктант Победы”, наш вклад в память от тех событиях, которые прошли 80 лет назад», — сказал Сидякин перед началом автопробега.
«Диктант Победы» — международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году пройдет 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и в более чем 90 странах мира. −0-