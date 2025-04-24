Шадаев оценил идею запрета мессенджеров для борьбы с мошенниками

«Нам кажется, что целым набором регуляторных мер мы можем обеспечить безопасное использование мессенджеров, не запрещая их в целом как класс. Понятно, что лишив интернета, мы бы сразу всех запретили. Таких планов нет у нас. Мы пытаемся найти баланс между сохранением комфортности использования привычных сервисов для наших граждан и снижением возможности для мошенников по обману», — сказал Шадаев.