Опубликованы программа и список участников Ильменского фестиваля авторской песни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, мероприятие состоится с 6 по 8 июня 2025 года в Челябинске на набережной реки Миасс (Арт-сквере, Саду камней). Вход на все мероприятия бесплатный.
Так, концерты, конкурсы, мастер-классы пройдут на Большой сцене в Арт-сквере и на Малой сцене в Саду камней. Открытие фестиваля состоится вечером 6 июня.
«В программе фестиваля — поэтический концерт ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, гала-концерт “Связь поколений” с участием артистов разных поколений; сольные концерты специальных гостей — артистов других музыкальных форматов», — сообщают организаторы.
Очные детский конкурс «Наша смена» (до 18 лет) и взрослый конкурс авторской песни 49 Ильменского фестиваля состоятся 7 июня.
Ильменский фестиваль авторской песни проводят в 49 раз, он входит в официальный список брендов Южного Урала. Цели фестиваля — сохранение и популяризация традиций авторской песни как явления в русской культуре; открытие и поддержка талантов. География участников подтверждает статус всероссийского мероприятия. Фестиваль собирает до 20 тыс. человек.