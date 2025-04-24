Опубликованы программа и список участников Ильменского фестиваля авторской песни

Ильменский фестиваль авторской песни проводят в 49 раз, он входит в официальный список брендов Южного Урала. Цели фестиваля — сохранение и популяризация традиций авторской песни как явления в русской культуре; открытие и поддержка талантов. География участников подтверждает статус всероссийского мероприятия. Фестиваль собирает до 20 тыс. человек.