Дорогу в челябинском микрорайоне Чурилово отремонтируют до 30 июня

Напомним, ремонт ожидает всю Линейную — от ЧТЗ до 1-й Эльтонской. Будущему подрядчику предстоит снять старое дорожное покрытие, уложить новый слой асфальта, нанести разметку и укрепить обочины. Работы необходимо завершить до 30 июня текущего года. О том, что улица Линейная в этом году будет полностью отремонтирована, Алексей Лошкин сообщил в начале апреля. Такое решение он принял после многочисленных жалоб жителей.