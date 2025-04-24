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Дорогу в челябинском микрорайоне Чурилово отремонтируют до 30 июня

Вечером в четверг, 24 апреля, в Чурилово начнут ремонтировать улицу Линейную, соединяющую микрорайон с центральной частью Челябинска. С 21:00 подрядчик приступит к срезке старого асфальтового покрытия на участке от улицы Лётной до Эльтонской 1-ой. Подробнее о работах рассказали в мэрии.

— Ремонт улицы Линейной с полной заменой асфальтного покрытия должен завершиться до 30 июня, — сообщили в мэрии Челябинска. — Объект будет находиться на постоянном контроле Комитета дорожного хозяйства.

Глава города Алексей Лошкин поручил проводить работы с учётом автомобильного трафика, ставя их на паузу на время часов пик.

Напомним, ремонт ожидает всю Линейную — от ЧТЗ до 1-й Эльтонской. Будущему подрядчику предстоит снять старое дорожное покрытие, уложить новый слой асфальта, нанести разметку и укрепить обочины. Работы необходимо завершить до 30 июня текущего года. О том, что улица Линейная в этом году будет полностью отремонтирована, Алексей Лошкин сообщил в начале апреля. Такое решение он принял после многочисленных жалоб жителей.