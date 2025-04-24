На «Екатеринбург Арене» начали проводить церемонии бракосочетаний

На стадионе в этот день поженились Дарья и Андрей Егоровы. Молодожены нашли друг друга на сайте знакомств и спустя месяц онлайн-общения договорились встретиться у четвертых ворот «Екатеринбург Арены». Егоровы, будучи поклонниками футбола, решили, что будет символично узаконить отношения в месте их первого свидания.