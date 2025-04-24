На «Екатеринбург Арене» начали проводить церемонии бракосочетаний

В полдень 24 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена» состоялось открытие площадки для бракосочетаний. Впервые в истории региона на спортивном объекте три пары официально зарегистрировали свои отношения.
На стадионе в этот день поженились Дарья и Андрей Егоровы. Молодожены нашли друг друга на сайте знакомств и спустя месяц онлайн-общения договорились встретиться у четвертых ворот «Екатеринбург Арены». Егоровы, будучи поклонниками футбола, решили, что будет символично узаконить отношения в месте их первого свидания.
— Эйфория, конечно же радость, счастье, мандраж… Сейчас это место стало судьбоносным. Теперь на футбольные матчи будем приходить на стадион с детьми, — поделилась счастливая пара.
Начальник отдела регистрации брака Дворца бракосочетания Екатеринбурга Валентина Райт сообщила, что площадку для бракосочетаний на «Екатеринбург Арене» решили организовать в связи с многочисленными просьбами от пар, желающих узаконить отношения на стадионе.
— Прошлый год был Годом семьи, он задал нам определенный темп. Поэтому мы решили не останавливаться и отрыли новую локацию для наших молодоженов, — сообщила Валентина Райт.
Регистрации браков на «Екатеринбург Арене» будут проводиться в летний сезон по четвергам с 10 до 19:00. Подача заявлений доступна через портал Госуслуг или лично во Дворце бракосочетания.