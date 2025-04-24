В Москве единороссы дали старт пробегу автомобилей «Победа»

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Партия «Единая Россия» в преддверии международной патриотической акции «Диктант Победы» дала старт ретроралли «Автопробег Победы» в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Пробег стартовал с площади Победы. В колонне — около 20 автомобилей ГАЗ-М20 «Победа» и ретромотоциклов, они проследуют по Кутузовскому проспекту и, совершив круг, вернутся к мемориальному комплексу на Поклонной горе.
Перед пробегом участники ретроралли предоставили возможность жителям столицы сфотографироваться и посидеть за рулем легендарных «Побед». Владельцы автомобилей с удовольствием рассказывали москвичам о том, как им достались такие раритеты.
Перед пробегом активисты «Единой России» и «Молодой гвардии “Единой России”, студенты РАНХИГС и военных училищ возложили цветы к Вечному огню. В их числе руководитель центрисполкома единороссов Александр Сидякин, председатель МГЕР Антон Демидов, ректор РАНХИГС Алексей Комиссаров.
«Задача “Единой России” — доносить правду о Победе в Великой Отечественной войне, рассказывать о роли нашей страны в ней. В этом году в диктанте примет участие рекордное количество участников — более 90 стран подтвердили свое участие. Задания переведены на 10 языков. Завтра здесь, в Музее Победы, будет работать центральная площадка, в 12 часов мы дадим старт общему написанию. Каждый может зарегистрироваться и проверить свои знания», — заявил Сидякин.
«Диктант Победы» пройдет 25 апреля, центральной площадкой станет Музей Победы в Москве. Задача тестирования — пробудить интерес российских и зарубежных участников к истории России, дать людям возможность проверить свои знания. В этом году четверть вопросов в диктанте будет посвящена специальной военной операции.