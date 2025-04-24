В Москве единороссы дали старт пробегу автомобилей «Победа»

«Задача “Единой России” — доносить правду о Победе в Великой Отечественной войне, рассказывать о роли нашей страны в ней. В этом году в диктанте примет участие рекордное количество участников — более 90 стран подтвердили свое участие. Задания переведены на 10 языков. Завтра здесь, в Музее Победы, будет работать центральная площадка, в 12 часов мы дадим старт общему написанию. Каждый может зарегистрироваться и проверить свои знания», — заявил Сидякин.