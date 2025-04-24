В Ростовской области обезвредили взрывоопасную авиабомбу, которую нашли вблизи хутора Майкопский. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, ФАБ-50 СВ 1929 года нашли 22 апреля. Специалисты Донского спасцентра МЧС вывезли боеприпас на полигон и уничтожили его с соблюдением мер безопасности.
Напомним, это уже не первый подобный случай, всего с начала года в регионе нашли 64 взрывоопасных предмета. Жителей Дона сразу же сообщать о подобных находках по «112». Самостоятельно боеприпасы трогать нельзя.