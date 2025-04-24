Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области обезвредили взрывоопасную авиабомбу

Авиабомбу ФАБ-50 СВ нашли в Ростовской области, боеприпас уже уничтожен.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области обезвредили взрывоопасную авиабомбу, которую нашли вблизи хутора Майкопский. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, ФАБ-50 СВ 1929 года нашли 22 апреля. Специалисты Донского спасцентра МЧС вывезли боеприпас на полигон и уничтожили его с соблюдением мер безопасности.

Напомним, это уже не первый подобный случай, всего с начала года в регионе нашли 64 взрывоопасных предмета. Жителей Дона сразу же сообщать о подобных находках по «112». Самостоятельно боеприпасы трогать нельзя.