Поддубный назвал Георгиевскую ленту флагом России

«Это теперь наш флаг, отчасти наше знамя, одно из. И, конечно, акция “Георгиевская лента”, она упоминает, что потомки победителей — это мы. У нас спустя 80 лет до сих пор пытаются украсть победу, которую жизнью и здоровьем, неимоверными усилиями, подвигом вырвали у врага наши деды, прадеды. Допустить этого нельзя, и, конечно, коль уж борьба продолжается, а она продолжается, нужно, чтобы эту борьбу понимали наши дети. Вот, как мне кажется, главное о Георгиевской ленте и о том, чем эта акция, уже не акция, а уж гораздо больше, стала по прошествии 20 лет. Но это наше, настоящее, и мы от этого не откажемся. И хорошо, что у нас есть такой этический камертон», — сказал Поддубный.