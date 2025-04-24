В Самаре планируют открыть новые пляжи на Красной Глинке и в Куйбышевском районе

В областной столице будут открыты несколько новых пляжей для купания. Об этом сообщили ВолгаНьюс в администрации Самары.
Места для отдыха у реки будут расположены в Куйбышевском районе города, а также на Красной Глинке. Сначала надо согласовать проект со всеми необходимыми службами, а потом приступать к работам.
Правительство области не первый год хочет увеличить количество пляжей. Это нужно для уменьшения случаев купания в неположенных местах.
В регионе планируется довести количество пляжей до 150 до 2029 года.
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