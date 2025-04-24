Старший разведчик Алексей Федькин из Зиминского района погиб в зоне СВО

— Герой родился в селе Филипповск, окончив школу, ушел на службу в армию. В зону проведения специальной военной операции был направлен в 2022 во время частичной мобилизации. Спустя два года решил вступить в ряды добровольцев и вновь отправился «за ленточку», — сообщают в администрации.