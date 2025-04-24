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Старший разведчик Алексей Федькин из Зиминского района погиб в зоне СВО

Герой пал во время выполнения боевого задания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец из Зиминского района Алексей Федькин героически погиб «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе районной администрации.

— Герой родился в селе Филипповск, окончив школу, ушел на службу в армию. В зону проведения специальной военной операции был направлен в 2022 во время частичной мобилизации. Спустя два года решил вступить в ряды добровольцев и вновь отправился «за ленточку», — сообщают в администрации.

Старший разведчик Алексей Федькин погиб 18 февраля 2025 года, проявив мужество в боях по освобождению Донецкой Народной Республики. Защитнику Отечества было 28 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что многодетный отец Сергей Купряков из Качугского района героически погиб в зоне СВО.