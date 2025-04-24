В Подмосковье выявили завозной случай холеры

Заболевание выявлено у мужчины 40 лет, прилетевшего из Индии 21 апреля в Москву. По предварительным данным, он пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе. По прилете домой почувствовал недомогание и обратился к медикам.