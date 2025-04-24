Дворцовую площадь днем перекроет репетиция парада Победы

Во время репетиции передвижение транспорта и пешеходов по Дворцовой площади ограничат, предупреждают в музее. В связи с этим после 15 часов для посетителей Главного штаба откроют дополнительный вход со стороны набережной реки Мойки, 47. Эрмитаж будет работать в обычном режиме.