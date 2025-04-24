Дворцовую площадь днем перекроет репетиция парада Победы

Во время репетиции передвижение транспорта и пешеходов по Дворцовой площади ограничат, предупреждают в музее. В связи с этим после 15 часов для посетителей Главного штаба откроют дополнительный вход со стороны набережной реки Мойки, 47. Эрмитаж будет работать в обычном режиме.
Первая репетиция, напомним, прошла днем 22 апреля. Тогда, кроме Дворцовой, частично перекрывали Невский проспект. Движение в центре было затруднено до вечера.
Также, как сообщала «Фонтанка», до конца дня 24 апреля на Исаакиевской площади, четной стороне Конногвардейского бульвара и четной стороне улицы Якубовича запрещена остановка транспорта. Более масштабные перекрытия в связи с репетицией парада запланированы на 30 апреля.