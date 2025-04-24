Новое колесо обозрения появится к 30-летию работы нынешнего в парке Горького

Как напомнили в «Минскзеленстрое», столичное колесо обозрения в парке Горького в 2024-м отпраздновало 20-летний юбилей. Каждый год аттракцион успешно проходит техническое освидетельствование и контрольные проверки надзорных органов. А до конца «трех назначенных сроков службы» остается еще девять лет, то есть к 30-летию работы нынешнего колеса обозрения.