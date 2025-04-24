Новое колесо обозрения появится к 30-летию работы нынешнего в парке Горького

В Минске планируют установить новое колесо обозрения, сообщило агентство «Минск-Новости».
Как напомнили в «Минскзеленстрое», столичное колесо обозрения в парке Горького в 2024-м отпраздновало 20-летний юбилей. Каждый год аттракцион успешно проходит техническое освидетельствование и контрольные проверки надзорных органов. А до конца «трех назначенных сроков службы» остается еще девять лет, то есть к 30-летию работы нынешнего колеса обозрения.
При этом обычно на изготовления аттракциона таких масштабов обычно нужно полтора-два года, от разработки проекта до монтажа. Поэтому о новом колесе обозрения в Минске уже задумались.
— Сейчас ведем переговоры с организациями, занимающимися изготовлением колес обозрения, — прокомментировал главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич.
Между тем в Минске сезон фонтанов откроется 25 апреля, но может быть поставлен на паузу.
А еще синоптики сказали о похолодании в Беларуси на выходные 26 — 27 апреля: «Настоящий холод придет в субботу со Скандинавии».