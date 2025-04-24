Минскметропроект сказал о сложностях при строительстве Зеленолужской линии метро

По словам Протасова, сейчас метро в Минске строят в стесненных городских условиях и рядом с жилой постройкой. Он добавляет, что из-за этого приходится делать объезды, перекладки сетей. Специалист уточняет, что особенностью участка третьей линии от станции «Юбилейная площадь» до «Парка Дружбы народов», который будет тянуться до Зеленого Луга, является высокий уровень грунтовых вод.