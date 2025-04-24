Минскметропроект сказал о сложностях при строительстве Зеленолужской линии метро. Подробности озвучил главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов, передает агентство «Минск-Новости».
По словам Протасова, сейчас метро в Минске строят в стесненных городских условиях и рядом с жилой постройкой. Он добавляет, что из-за этого приходится делать объезды, перекладки сетей. Специалист уточняет, что особенностью участка третьей линии от станции «Юбилейная площадь» до «Парка Дружбы народов», который будет тянуться до Зеленого Луга, является высокий уровень грунтовых вод.
Главный инженер обращает внимание, что есть участки, где грунтовая вода начинается с полутора-двух метров. В связи с этим приходится делать герметичные котлованы, применять специальные способы работ, строительное водопонижение.
— Эти новые станции, которые сейчас будут строиться, нам приходилось рассчитывать даже на всплытие, чтобы они, как корабль, не всплыли из-под земли, не потеряли устойчивость, — сообщил главный инженер «“Минскметропроекта”.
По его словам, проблема грунтов и грунтовых вод является основной при строительстве метро. Вместе с тем он заметил, что в Москве, где специалисты «Минскметропроекта» принимали участие в строительстве новых станций, грунтовые воды значительно сложнее.
Кстати, Зеленолужская линия минского метро перевозит всего 2% от пассажиров подземки.
Тем временем новые станции метро Минска будут глубже под землей: «Значительно глубже нынешних».
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