Космонавты Роскосмоса поучаствовали в запуске акции «Георгиевская ленточка»

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, находясь на борту Международной космической станции, приняли участие в запуске акции «Георгиевская ленточка», отметив в специальном видеообращении, что для них это «большая честь».
Пресс-конференция, посвященная старту акции «Георгиевская ленточка», проходит в четверг в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в формате видеомоста Москва — Симферополь.
«Для нас большая честь участвовать в запуске традиционной и любимой нами акции “Георгиевская ленточка”, которая проходит накануне 80-летия победы в Великой Отечественной войне», — сказал Рыжиков в специальном видеообращении к старту акции «Георгиевская ленточка».
Зубрицкий отметил, что держать Георгиевскую ленту, находясь на орбите — это гордость, подчеркнув, что данный символ Победы — это не просто полоска ткани, «это связь времен, память о героях, отстоявших мир и свободу и напоминание о великой истории нашей страны».
«Пусть акция “Георгиевская ленточка” напоминает нам и будущему поколению о подвигах прошлого, о настоящем, которым мы можем гордиться, и помогает верить в светлое будущее. С праздником, друзья! Спасибо всем участникам акции за память, за верность традициям и за любовь к Родине», — сказал в видеообращении Кирилл Песков.
В этом году акция «Георгиевская ленточка» приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта «Наша Победа. День за днем», в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции «Я помню. Я горжусь».
С 2022 года законодательно установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. Акция проводится силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы «Россия сегодня».