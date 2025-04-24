СК сообщил о задержании отчима девушки, совершившей суицид

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Девушка покончила с собой в Петербурге после того, как с 12 лет подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима, мужчина задержан и признал вину, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
«В следственный отдел по Красногвардейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу обратились знакомые девушки, которая в сентябре 2024 года свела счеты с жизнью, предоставив аудиозаписи и сообщения погибшей, рассказывающей им о насилии, совершенном в отношении нее отчимом, когда ей было 12 лет», — сообщает пресс-служба.
Мужчина 23 апреля был задержан. «Под тяжестью собранных доказательств он полностью признался в совершенном преступлении», — добавили в главке.
Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера), по которой ему грозит от 12 до 20 лет колонии.
По версии следствия, фигурант в период с 2017 по 2020 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы 2005 года рождения по месту их совместного проживания на улице Корнея Чуковского.
«Подозреваемому сегодня будет предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в ведомстве.