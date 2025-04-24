СК сообщил о задержании отчима девушки, совершившей суицид

«В следственный отдел по Красногвардейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу обратились знакомые девушки, которая в сентябре 2024 года свела счеты с жизнью, предоставив аудиозаписи и сообщения погибшей, рассказывающей им о насилии, совершенном в отношении нее отчимом, когда ей было 12 лет», — сообщает пресс-служба.