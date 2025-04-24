В медсанчасть № 4 Омска скорая помощь доставила тяжелого пациента. Ему диагностировали геморрагический шок первой степени из-за сильной кровопотери. На левом плече 43-летнего мужчины обнаружили рваные раны с повреждением вен и артерий. Как удалось спасти руку пострадавшему — рассказали в региональном минздраве 24 апреля. Фото: министерство здравоохранения Омской области. «Произведен линейный разрез длиной до 15 см в средней и верхней третях левого плеча. Выделены поврежденные плечевая артерия и вены, наложены кровоостанавливающие зажимы. По наружной поверхности выделена подкожная вена, взят трансплантат. Выполнено прошивание вен. Выделены концы поврежденной плечевой артерии, выполнена пластика», — рассказал травматолог-ортопед МСЧ № 4 Артем Скребков. Вместе с ним сложную операцию провел сосудистый хирург ОКБ Альберт Ппоян. Фото: министерство здравоохранения Омской области. Несмотря на то, что у пациента наблюдались посттравматическая нейропатия плечевого нерва и постгеморрагическая анемия тяжелой степени, все закончилось благополучно. Омичу назначили переливание четырех пакетов крови и такого же объема плазмы. Из реанимации мужчину перевели в травматологию, а затем — на амбулаторное лечение. Сейчас омич, которому удалось спасти руку, находится в удовлетворительном состоянии. Ранее «КП Омск» рассказала, что главным внештатным пульмонологом регионального минздрава назначен Дмитрий Петров.