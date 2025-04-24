Китайская компания намерена построить в Ростовской области завод автокомпонентов

Компания из Китая планирует построить в Ростовской области новый завод. Об этом сообщил генеральный директор донского «Агентства инвестиционного развития» (АИР) Игорь Бураков.
— Мы сейчас работаем с китайской компанией, которая имеет хорошую репутацию и производит автокомпоненты, в том числе для нашего сельхозмашиностроения. Сейчас подбираем им подходящую площадку для строительства, — сказал Игорь Бураков.
Глава АИР отметил, что курс федеральных властей на сокращение доли иностранных комплектующих заставляет поставщиков искать возможности для строительства производственных площадок в России.
— Сегодня стало слишком дорого возить из Китая. Кроме того, их могут выбросить с рынка за счет тех требований, которые Минпромторг в проекции будет предъявлять к отечественной продукции, — добавил Игорь Бураков.
Добавим, ранее стало известно о планах по строительству завода каменной ваты. Этот объект хотят возвести на территории Красносулинского индустриального парка.