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В Красноярске временно изменится схема движения автобуса № 85

Это связано с частичным перекрытием улицы 9 января.

Источник: Дептранс Красноярска

Вечером 24 апреля в Красноярске временно изменится схема движения автобуса № 85. Как рассказали в городском департаменте транспорта, это связано с частичным перекрытием улицы 9 января — на ней начнут ремонтировать тепловую камеру.

Маршруткам придется объезжать закрытый участок. Поэтому автобусы будут сворачивать с проспекта Мира на Карла Маркса не через 9 января, а через Сурикова.

Схема будет действовать с 21:00 часа 24 апреля до окончания ремонта. По планам, все работы должны завершиться в 08:00 1 мая.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки уровень воды в Енисее резко поднялся на 35 сантиметров, и около водозабора на острове Отдыха он составляет 175 сантиметров.