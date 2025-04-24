Прикамец трижды похищал деньги у коллеги

В Добрянке окончено расследование уголовного дела по признакам кражи с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Обвинение предъявлено 45-летнему местному жителю, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В феврале в дежурную часть полиции обратился мужчина: из его личного шкафчика в раздевалке на работе три раза пропадали деньги. Общая сумма ущерба превысила 11 тысяч рублей.
Правоохранители установили предполагаемого виновника — это был коллега заявителя.
На допросе злоумышленник признался в содеянном. Он знал, что личные шкафчики работников не закрываются на ключ, и специально выжидал, когда товарищей по смене не будет в раздевалке, чтобы похитить из кошелька коллеги купюры. После кражи фигурант возвращался к работе как ни в чем не бывало.
Во время предварительного следствия мужчина раскаялся в содеянном, принес потерпевшему извинения и возместил ущерб.
Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.