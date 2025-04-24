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Прикамец трижды похищал деньги у коллеги

В Добрянке окончено расследование уголовного дела по признакам кражи с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.

В Добрянке окончено расследование уголовного дела по признакам кражи с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Обвинение предъявлено 45-летнему местному жителю, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В феврале в дежурную часть полиции обратился мужчина: из его личного шкафчика в раздевалке на работе три раза пропадали деньги. Общая сумма ущерба превысила 11 тысяч рублей.

Правоохранители установили предполагаемого виновника — это был коллега заявителя.

На допросе злоумышленник признался в содеянном. Он знал, что личные шкафчики работников не закрываются на ключ, и специально выжидал, когда товарищей по смене не будет в раздевалке, чтобы похитить из кошелька коллеги купюры. После кражи фигурант возвращался к работе как ни в чем не бывало.

Во время предварительного следствия мужчина раскаялся в содеянном, принес потерпевшему извинения и возместил ущерб.

Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.