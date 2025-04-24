Прикамец трижды похищал деньги у коллеги

На допросе злоумышленник признался в содеянном. Он знал, что личные шкафчики работников не закрываются на ключ, и специально выжидал, когда товарищей по смене не будет в раздевалке, чтобы похитить из кошелька коллеги купюры. После кражи фигурант возвращался к работе как ни в чем не бывало.