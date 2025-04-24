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На Байкале вводится сезонный запрет на ловлю пяти видов рыб

Запрет вступает в силу 25 апреля.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 25 апреля в акватории Байкальского рыбохозяйственного бассейна вступят в силу ограничения на ловлю пяти видов рыб. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», под охрану взяты щука, хариус, ленок, таймень и сиг.

— Особый режим будет действовать до 30 июня 2025 года и распространяется на акваторию Прибайкальского национального парка в проливе Малое Море, а также на все реки, впадающие в Байкал, — уточняют специалисты.

Введенные меры помогут сохранить биоразнообразие и предотвратить сокращение рыбных запасов. В этот период у водных обитателей начинается важнейший этап жизненного цикла — нерест. Ограничения призваны защитить как взрослых особей, так и их будущее потомство.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что льдина с рыбаками оторвалась от берега в Бурятии.