Московскому метро в мае исполняется 90 лет

«Московскому метрополитену в мае исполнится 90 лет. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в честь юбилея мы запустили специальный проект. Любой желающий может поздравить метро через чат-бота Александра. Самые теплые и креативные поздравления появятся на экранах в вагонах метро и других медиафасадах столицы», — рассказал Ликсутов.