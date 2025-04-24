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Московскому метро в мае исполняется 90 лет

Заммэра Москвы Ликсутов: москвичи смогут поздравить столичное метро с 90-летием.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Москвичи могут поздравить столичное метро с 90-летием, лучшие поздравления появятся на экранах в вагонах метро и других медиафасадах столицы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Московскому метрополитену в мае исполнится 90 лет. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в честь юбилея мы запустили специальный проект. Любой желающий может поздравить метро через чат-бота Александра. Самые теплые и креативные поздравления появятся на экранах в вагонах метро и других медиафасадах столицы», — рассказал Ликсутов.

По его словам, после модерации пожелания появятся на более 34 тысячах медиаэкранов в городском транспорте, а самые лучшие — на фасаде Смоленского метромоста. Поздравить метро с юбилеем можно до 15 июня.