«Валдаи» начали курсировать между Бором и Нижним Новгородом с 24 апреля

Представители компании-перевозчика отметили, что с 1 мая будут запущены рейсы из Нижнего Новгорода в Макарьево. С 28 апреля нижегородцы смогут купить билеты на рейсы до Городца, Балахны, Дзержинска, Павлова и Чкаловска. Также напомним, что в продажу уже поступили билеты на «Метеор» до Казани.