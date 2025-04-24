«Валдаи» начали курсировать между Бором и Нижним Новгородом с 24 апреля

Компания «Водолет» открыла навигацию скоростных судов на подводных крыльях в этом сезоне. 24 апреля в первый рейс между Нижним Новгородом и Бором вышел «Валдай 45Р». Об этом сообщили в центре развития транспортных систем (ЦРТС).
Первый рейс состоялся в 11 часов утра — судно отправилось из областного центра на Бор. Также «Валдаи» будут ходить ежедневно из Нижнего Новгорода в 12:20, 13:10, 14:00, 16:50, 17:40, 18:30. А с Бора суда будут отправляться ежедневно в 11:25, 12:45, 13:35, 17:15, 18:05 и 18:55. Стоимость проезда в одну сторону составляет 120 рублей.
Представители компании-перевозчика отметили, что с 1 мая будут запущены рейсы из Нижнего Новгорода в Макарьево. С 28 апреля нижегородцы смогут купить билеты на рейсы до Городца, Балахны, Дзержинска, Павлова и Чкаловска. Также напомним, что в продажу уже поступили билеты на «Метеор» до Казани.