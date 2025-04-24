Белорус потерял интерес к учебе на помощника машиниста и пошел под суд

Подписав договор о целевом обучении, студент взял на себя обязательства пройти за 3 года полный курс обучения по специальности «помощник машиниста тепловоза; слесарь по ремонту подвижного состава». А затем после учебы он должен был отправиться на обязательную отработку. Но отучившись с сентября 2022-го по март 2024-го молодой человек бросил учебу, заявив, что потерял интерес к выбранной ранее профессии. Но добровольно возместить деньги, которые ушли на его учебу, он отказался.