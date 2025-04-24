Белорус потерял интерес к учебе на помощника машиниста и пошел под суд

В Барановичах судили бывшего учащегося брестского колледжа, который перехотел учиться на помощника машиниста. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области.
Известно, что в прокуратуру обратился администрация Брестского госколледжа транспорта и сервиса с ходатайством предъявить иск в суд из-за отказа бывшего учащегося добровольно возместить средства, которое государство затратило на его обучение. В июне 2022-го молодым человеком был заключен трехсторонний договор о целевой подготовке специалиста с колледжем и Барановичским отделением Белорусской железной дороги.
Подписав договор о целевом обучении, студент взял на себя обязательства пройти за 3 года полный курс обучения по специальности «помощник машиниста тепловоза; слесарь по ремонту подвижного состава». А затем после учебы он должен был отправиться на обязательную отработку. Но отучившись с сентября 2022-го по март 2024-го молодой человек бросил учебу, заявив, что потерял интерес к выбранной ранее профессии. Но добровольно возместить деньги, которые ушли на его учебу, он отказался.
Проверка показала, что оснований, чтобы освободить экс-учащегося от возмещения средств за учебу у него нет. Поэтому Брестская транспортная прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать с ответчика 4500 белорусских рублей, которые были затрачены на его обучение и еще заплатить свыше 200 белрублей госпошлины.
Суд Барановичского района и города Барановичи полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры.
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