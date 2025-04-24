Сегодня, 24 апреля, стало известно о кончине заслуженного работника культуры России, директора историко-мемориального музея «Смольный» Николая Третьякова. Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства. — Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, друзьям и коллегам. Вся жизнь Николая Сергеевича, его открытость и преданность делу, любовь к родному городу — пример служения Петербургу и российской культуре. Светлая ему память, — отметил Беглов. Градоначальник добавил, что глубоко преданный своему призванию, Третьяков в разные годы руководил ведущими учреждениями, среди которых музей-заповедник «Гатчина» и музей-заповедник «Павловск». Под его патронатом велась большая работа по восстановлению и сохранению этих уникальных памятников. На протяжении последних лет Третьяков возглавлял музей «Смольный». Совместно с коллегами он создавал экспозицию в подземном бункере здания, посвященную обороне блокадного Ленинграда. За свой труд он был удостоен высоких государственных наград.