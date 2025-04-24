Патрушев принял участие в церемонии спуска на воду корабля «Полярный»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) принял участие в церемонии спуска на воду десятого корабля противоминной обороны проекта 12700 «Полярный» и назвал это событие серьезным вкладом в обороноспособность России.
В мероприятии также приняли участие главком ВМФ РФ Александр Моисеев, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«В рамках государственного заказа заводом строится большая серия кораблей противоминной обороны проекта 12700, и сегодня мы спускаем на воду уже десятый корабль данного проекта. Это ваша очередная большая трудовая победа и серьезный вклад в укрепление обороноспособности страны!» — сказал председатель Морской коллегии работникам предприятия.
«Полярный» получил свое название в честь города воинской славы. Во время Великой Отечественной войны в городе находилась главная база Северного флота, а в настоящее время в Полярном базируются корабли и подводные лодки Кольской флотилии.
«Крестной матерью» корабля стала проректор по образовательной деятельности СПбГМТУ Ольга Сайченко.
«Полярный» был заложен на СНСЗ в июне 2022 года.
Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами. Они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Оснащены новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеют высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальные тральщики с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.
Корабли противоминной обороны нового поколения в перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, как ожидается, существенно повысив эффективность выполнения задач.