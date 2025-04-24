Патрушев принял участие в церемонии спуска на воду корабля «Полярный»

Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами. Они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Оснащены новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеют высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальные тральщики с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.