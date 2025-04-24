В Госдуме рассказали, как правильно носить георгиевскую ленточку

«Хочу обратить внимание, что мы считаем, что не очень, наверное, правильно носить георгиевские ленты на сумках, в виде шнурков на обуви, на антенне автомобиля. Ведь она так быстро придет в негодность. Мы считаем, что лучше носить ее внутри салона автомобиля. А вообще, конечно, самое правильное место для ношения георгиевской ленты здесь, у самого сердца», — сказала Занко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», посвященной старту акции «Георгиевская ленточка».