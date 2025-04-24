В Госдуме рассказали, как правильно носить георгиевскую ленточку

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Георгиевскую ленточку правильно носить у сердца, не рекомендуется вешать её на сумки, антенны автомобилей, рассказала председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», депутат ГД Ольга Занко.
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала 24 апреля в Москве.
«Хочу обратить внимание, что мы считаем, что не очень, наверное, правильно носить георгиевские ленты на сумках, в виде шнурков на обуви, на антенне автомобиля. Ведь она так быстро придет в негодность. Мы считаем, что лучше носить ее внутри салона автомобиля. А вообще, конечно, самое правильное место для ношения георгиевской ленты здесь, у самого сердца», — сказала Занко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», посвященной старту акции «Георгиевская ленточка».
Занко отметила, что в России принят закон, согласно которому георгиевская лента теперь защищена законодательно — она официально стала символом воинской славы.
Георгиевская лента — символ Победы. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом она стала символом памяти, связи поколений и воинской славы. Акция, придуманная журналистами РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом.
Традиционно акция стартует у стен Международной медиагруппы «Россия сегодня». Первые георгиевские ленты начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4.
В этом году акция «Георгиевская ленточка» приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта «Наша Победа. День за днем», в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции «Я помню. Я горжусь».
С 2022 года законодательно установлен статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. Акция проводится силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы «Россия сегодня».