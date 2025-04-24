«Подпадет почти 8 тысяч осужденных». МВД Беларуси раскрыло подробности законопроекта об амнистии к 80-летию Победы

Говорится, что на один может быть сокращено наказание женщинам, одиноким мужчинам, которые воспитывают детей до 18 лет, тем, кто в несовершеннолетнем возрасте совершил преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, многодетным матерям трех и более детей до 18 лет, которые были осуждены за убийство или за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих обстоятельств.