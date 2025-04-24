«Подпадет почти 8 тысяч осужденных». МВД Беларуси раскрыло подробности законопроекта об амнистии к 80-летию Победы

МВД Беларуси сказало, что почти восемь тысяч осужденных попадет под действие закона об амнистии и раскрыло подробности законопроекта об амнистии, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля поручил Совмину внести в парламент законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне (подробнее — здесь).
В МВД отметили, что в документе были сохранены основные принципы и подходы к амнистии. Вместе с тем отдельные положения были скорректированы при учете практики применения, но есть и нововведения. Среди них указаны замены наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа лицам, ранее не судимым и которые достигли 70-летнего возраста.
В пресс-службе также добавили, что предлагается сократить срок наказания на один год ранее не судимым, совершившим преступления, которые были связаны с незаконным оборотом наркотиков. Однако исключениями являются заключенные, чьи действия квалифицируются по части 5 статьи 328 Уголовного кодекса (повлекшие смерть человека в результате потребления наркотических веществ).
Сказано, что закон будет распространяться только на тех лиц, которые положительно характеризуются в период отбывания наказания, а также полностью возместивших причиненный ущерб. В ведомстве уточнили, что амнистию предлагается распространить и в адрес тех лиц, которые относятся к так называемой льготной категории, которые совершили преступления, не относящиеся к тяжким.
«Это несовершеннолетние, беременные, родители детей до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды 1-й и 2-й групп, больные онкологическими заболеваниями», — уточнили в МВД.
Говорится, что на один может быть сокращено наказание женщинам, одиноким мужчинам, которые воспитывают детей до 18 лет, тем, кто в несовершеннолетнем возрасте совершил преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, многодетным матерям трех и более детей до 18 лет, которые были осуждены за убийство или за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих обстоятельств.
«Ожидается, что под действие закона об амнистии подпадет почти 8 тысяч осужденных», — отметили в сообщении.
В МВД заявили, что в Беларуси всегда применяется принцип гуманности и государство дает возможность осужденным, которые исправились, досрочно освободиться. Практика показывает, что реализация законов об амнистии не осложняет оперативную обстановку, оказывает положительное влияние на лиц, в отношении которых она применяется. В ведомстве также уточнли, и что амнистированные будут находиться под постоянным контролем милиции.
Ранее МВД отреагировало на фейки о въезде 150 000 пакистанцев в Беларусь: «Миграционные потоки из Пакистана отсутствуют, равно как и злодеяния».
Кроме того, МВД сказало о ситуации с мигрантами в Беларуси: «Под строгим контролем милиции».
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