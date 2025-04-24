В Самаре отклонили проект высотной застройки на Мехзаводе

Застройщик «Вира-Плюс» не получил разрешение на использование участка в Красноглинском районе под высотную жилую застройку. Компания планировала построить дома на территории более 10 тысяч квадратных метров в поселке Мехзавод (11 квартал).
Главной причиной отказа стали итоги общественных обсуждений — местные жители не поддержали проект. Также против высотной застройки выступила специальная комиссия при главе города, посчитав, что проект не вписывается в градостроительные планы и может негативно сказаться на районе.
Администрация официально отказала застройщику, подписав соответствующее постановление 18 апреля.
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