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В Самаре отклонили проект высотной застройки на Мехзаводе

Администрация Самары отказала ООО СЗ «Вира-Плюс» в предоставлении разрешения на высотную застройку в Красноглинском районе.

Застройщик «Вира-Плюс» не получил разрешение на использование участка в Красноглинском районе под высотную жилую застройку. Компания планировала построить дома на территории более 10 тысяч квадратных метров в поселке Мехзавод (11 квартал).

Главной причиной отказа стали итоги общественных обсуждений — местные жители не поддержали проект. Также против высотной застройки выступила специальная комиссия при главе города, посчитав, что проект не вписывается в градостроительные планы и может негативно сказаться на районе.

Администрация официально отказала застройщику, подписав соответствующее постановление 18 апреля.

Ранее мы писали, что на Красной Глинке и в Куйбышевском районе планируют открыть несколько новых пляжей для купания.

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