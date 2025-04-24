В Башкирии за сутки 16 раз горела сухая трава

За последние 24 часа в 11 муниципалитетах Башкирии было зарегистрировано 16 случаев возгорания сухой растительности. Пожары вспыхнули в Ишимбайском, Стерлитамакском (2 случая), Абзелиловском, Чишминском, Мелеузовском, Благовещенском (2), Давлекановском (2), Альшеевском, Чекмагушевском и Янаульском (3) районах, а также в Агидели. Общая площадь пожаров превысила 27 гектаров, сообщил председатель республиканского комитета по ЧС Кирилл Первов.
С начала 2025 года в регионе зафиксировано уже 213 подобных возгораний, охвативших территорию свыше 1192 гектаров. При этом лесных пожаров за этот период не зарегистрировано, а действующих очагов на данный момент нет.
С момента введения пожароопасного сезона возникло лишь четыре лесных пожара, которые повредили более 21 гектара земель.
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