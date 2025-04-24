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Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре

В Татарстане прогнозируется гроза и ветер порывами до 20 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 87% 764 мм рт. ст. +15°

Татарстанцев просят не прятаться от ветра под рекламными щитами, линиями электропередач и деревьями.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана 24 апреля, максимальная температура воздуха днем составит +24…+26 °С.

Ночью похолодает до +7 °С.