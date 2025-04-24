Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре

Татарстанцев просят не прятаться от ветра под рекламными щитами, линиями электропередач и деревьями.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана 24 апреля, максимальная температура воздуха днем составит +24…+26 °С.
Ночью похолодает до +7 °С.
В Татарстане прогнозируется гроза и ветер порывами до 20 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Татарстанцев просят не прятаться от ветра под рекламными щитами, линиями электропередач и деревьями.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана 24 апреля, максимальная температура воздуха днем составит +24…+26 °С.
Ночью похолодает до +7 °С.