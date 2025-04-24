Пять вопросов о завершении отопительного сезона и начале межсезонной подготовки

В Пермском филиале ПАО «Т Плюс» напоминают о порядке завершения отопительного сезона 2024−2025 в городах Пермского края, где работает компания: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве, поселении Кондратово, а также посёлках Майский, Марковский, Прикамский, Пыскор и Железнодорожный.