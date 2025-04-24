«Непредсказуемая инфекция». Минздрав назвал четыре прививки, которые могут включить в Национальный календарь

Минздрав сказал, какие прививки могут быть включены в Национальный календарь. Подробности во время пресс-конференции озвучила главный внештатный специалист Министерства по детским инфекционным болезням Оксана Романова.
Специалист подчеркнула, что вакцинация играет важную роль и она защищает детей.
— 45% инфекционных заболеваний — это вакциноуправляемые инфекции, с которыми мы можем бороться, — подчеркнула Романова.
По ее словам, сейчас специалистами рассматривается вопрос о расширении списка прививок в Национальном календаре. Она уточнила, что в январе 2025 года было проведено совещание о том, что нужно вводить вакцинацию против менингококковой инфекции.
— Это непредсказуемая инфекция для ребенка. Это непредсказуемая инфекция для подростков, для пожилых взрослых, — пояснила главный внештатный специалист Минздрава по детским инфекционным болезням Оксана Романова.
Она также добавила, что будет рассматриваться вопрос включения в календарь прививок от ротавирусной инфекции, гепатита А, ветряной оспы. Романова уточнила, что для реализации данных планов необходимо дополнительной финансирование. Над его привлечением сейчас активно работают представители Министерства здравоохранения и эпидемиологи.
Тем временем Минздрав показал первого аптечного робота-фармацевта, заработавшего в Беларуси.
Кстати, Минздрав Беларуси определил график работы медучреждений в большие выходные.
Вместе с тем вице-премьер Караник сделал заявление о ценах на лекарства в Беларуси.