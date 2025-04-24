Екатеринбург в 2024 году посетили 2,3 млн туристов

Городская администрация разрабатывает стратегию развития туризма для Екатеринбурга, рассчитанную на 10 лет. В 2025 году мэрия рассчитывает собрать 80−85 млн руб. туристического налога, из которых 15% направят на продвижение и развитие туризма. Помимо этого, средства потратят на новые мероприятия и проекты благоустройства. У объектов благоустройства будут устанавливать таблички о том, что они созданы на средства туристического налога.