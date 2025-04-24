Автобус № 21 м в Самаре изменит маршрут движения с 25 апреля

С 25 апреля автобусный маршрут № 21 М скорректирует путь следования между Московским шоссе и улицей Ново-Садовая. Теперь транспорт будет двигаться не по ул. Советской Армии, а по улице 22-го Партсъезда.
Эту информацию распространил Департамент транспорта областной столицы.
Отныне пассажиры автобусов № 21 М смогут проследовать по улицам Георгия Димитрова, Демократическая, Ново-Садовая, 22-й Партсъезд, Московское шоссе, Аврора, Аэродромная, Партизанская, Тухачевского, Дачная, Пензенская, Владимирская, Безымянная.
Ранее глава самарского региона лично посетил открытие дорожного движения по обновленной улице 22-го Партсъезда — участок от улицы Солнечная до Московского шоссе и открыл автомобильное сообщение 27 марта.
Как отметил губернатор Вячеслав Федорищев, реконструкция дороги включает в себя четырёхполосное движение, новую систему водоотведения, современные осветительные приборы, маркировку полос, установку светофоров и организацию остановочных пунктов.
Во время мероприятия власти обсудили дальнейшие перспективы строительства транспортной инфраструктуры в области.
По словам главы региона, планируется отремонтировать примерно 200 км региональных трасс, а ещё более 240 км местных дорог. Финансирование дорожных работ предусмотрено из регионального бюджета — на ремонт выделено около 7 миллиардов рублей.
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