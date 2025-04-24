В Башкирии отремонтируют 4,5 км дороги Белебей — Туймазы — Бакалы

По его словам, данная дорога входит в опорную дорожную сеть Башкортостана, так как обеспечивает транспортную связь жителям множества населенных пунктов Белебеевского, Туймазинского и Шаранского районов, в том числе крупных городов, таких как Белебей и Туймазы. Поэтому интенсивность движения здесь достаточно высокая — достигает 3 тысяч машин в сутки.