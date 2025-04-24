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В Башкирии отремонтируют 4,5 км дороги Белебей — Туймазы — Бакалы

В Башкортостане в 2025 году отремонтируют 4,5 км дороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы будут проводиться вблизи села Кальшали. Подрядная организация обновит здесь асфальтобетонное покрытие, укрепит обочины и нанесет разметку.

Источник: Минтранс РБ

На других участках данной дороги в Туймазинском и Шаранском районах ведется ямочный ремонт. В ближайшие дни приступят к устранению дефектов на участках в Бакалинском районе. Об этом в прямом эфире брифинга «Объясняем. Башкортостан» рассказал исполняющий обязанности руководителя управления дорожного хозяйства республики Ришат Рафиков.

По его словам, данная дорога входит в опорную дорожную сеть Башкортостана, так как обеспечивает транспортную связь жителям множества населенных пунктов Белебеевского, Туймазинского и Шаранского районов, в том числе крупных городов, таких как Белебей и Туймазы. Поэтому интенсивность движения здесь достаточно высокая — достигает 3 тысяч машин в сутки.

Ямочный ремонт на данной дороге завершат до конца мая, а ремонт участка дороги вблизи села Кальшали — до конца 2025 года.