Федеральные сети поглощают аптеки Татарстана

Федеральными сетями оказались поглощены аптеки Татарстана. Дело в том, что местным игрокам сложно инвестировать в развитие, выдерживать арендные ставки и бороться с ростом зарплат. Поэтому многие владельцы предпочитают продать бизнес более мощным компаниям.
По мнению экспертов, в ближайшие годы рынок продолжит концентрироваться. Также усиливается давление со стороны маркетплейсов, что привело к убытию части клиентов от аптек.
Уточняется, что федеральные сети выигрывают за счет объемов. Они получают скидки от поставщиков, развивают собственные бренды и могут регулировать цены. Несмотря на это, конкуренция растет и независимым точкам становится все труднее выживать, сообщает «Вечерняя Казань».
Например, старейшая местная аптечная сеть «Сакура» уступила свои последние восемь аптек уфимскому «Фармленду». А московская «Ригла» поглотила аптечную сеть «Алия», в том числе 11 аптек в Татарстане.
Напомним, в Татарстане заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 17,2 процента. Ситуация в регионе стабильна и контролируема.