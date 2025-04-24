Федеральные сети поглощают аптеки Татарстана

Уточняется, что федеральные сети выигрывают за счет объемов. Они получают скидки от поставщиков, развивают собственные бренды и могут регулировать цены. Несмотря на это, конкуренция растет и независимым точкам становится все труднее выживать, сообщает «Вечерняя Казань».