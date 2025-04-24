В Дагестане задержали террористов, готовивших нападение на отдел полиции.

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Четверо членов террористического сообщества, готовившие вооруженное нападение на отдел полиции в Дербенте, задержаны в Дагестане, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
«В республике Дагестан задержаны члены террористического сообщества, готовившие вооруженное нападение на отдел полиции… По данным следствия, пять жителей республики для осуществления террористической деятельности объединились в устойчивую группу с целью вооруженного нападения и совершения подрыва отдела МВД России по городу Дербенту, в связи с чем приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств», — говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: «создание террористического сообщества и руководство им», «приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ» и «приготовление к террористическому акту».
«В настоящее время четыре участника сообщества задержаны. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточняется в релизе.