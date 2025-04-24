В Дагестане задержали террористов, готовивших нападение на отдел полиции.

«В республике Дагестан задержаны члены террористического сообщества, готовившие вооруженное нападение на отдел полиции… По данным следствия, пять жителей республики для осуществления террористической деятельности объединились в устойчивую группу с целью вооруженного нападения и совершения подрыва отдела МВД России по городу Дербенту, в связи с чем приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств», — говорится в релизе.