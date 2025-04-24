В Липецкой области создали систему соцобслуживания семей участников СВО

«Это очень простая и понятная система обратной связи, которая помогает работникам социальных служб быть ближе к людям. Платформа эта отличается от традиционных цифровых сервисов тем, что, во-первых, там на втором конце на жалобу реагирует живой человек, а не машина. А во-вторых, это очень быстрое решение проблемы… Члены семей, когда их глава находится в зоне СВО, сталкиваются с решением, казалось бы, банальных, но очень важных, значимых и частых социальных бытовых проблем. Это и ЖКХ, и сезонные работы, и устройство ребенка в детский сад, школу, получение различных льгот», — сказала Цивилева на научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи» на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».