В Липецкой области создали систему соцобслуживания семей участников СВО

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Система социального обслуживания семей участников СВО на базе цифровой платформы создана при участии фонда «Защитники Отечества» и успешно работает в Липецкой области, рассказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.
«Это очень простая и понятная система обратной связи, которая помогает работникам социальных служб быть ближе к людям. Платформа эта отличается от традиционных цифровых сервисов тем, что, во-первых, там на втором конце на жалобу реагирует живой человек, а не машина. А во-вторых, это очень быстрое решение проблемы… Члены семей, когда их глава находится в зоне СВО, сталкиваются с решением, казалось бы, банальных, но очень важных, значимых и частых социальных бытовых проблем. Это и ЖКХ, и сезонные работы, и устройство ребенка в детский сад, школу, получение различных льгот», — сказала Цивилева на научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи» на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».
По ее словам, работа фонда подразумевает адресное взаимодействие с каждой семьей, с каждым ветераном, для этого в фонде работают 3800 социальных координаторов.
«Судя по отзывам, опыт липецкой системы социального обслуживания стал очень успешным. Людям очень нравится, когда ответ приходит и быстро, и по существу. Он понятен и имеет практическую пользу, практическую отдачу. Социальные работники становятся, как я уже сказала, членами семьи, глубоко погруженными в проблему», — отметила статс-секретарь — замминистра обороны РФ.
Цивилева перечислила некоторые льготы для детей участников СВО.
«Это приоритет при зачислении в образовательные организации по месту жительства, это бесплатное питание в школе, бесплатное обучение по ходу образования, санаторно-курортное лечение, организация детского отдыха и оздоровления. В общем, когда президент сейчас дал распоряжение подготовить базовый стандарт мер социальной поддержки во всех субъектах, мы подразумеваем, что вот как раз эти меры и должны лечь в основу», — подчеркнула Цивилева.
Совместно с партнерами для детей ветеранов спецоперации проводятся культурные, образовательные, досуговые и творческие мероприятия, добавила председатель фонда.