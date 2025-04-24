Число камер увеличат над выделенными полосами в Ростове в 2025 году

Также в донской столице до 2035 года намерены создать еще 12 выделенок. К этому моменту подобные объекты реализовали на Космонавтов, Королева, Стачки и в районе площади 5-го Донского корпуса. Полосу на проспекте 40-летия Победы признали нецелесообразной. Не реализовали пока проекты по семи выделенным участкам, попавшим в зону трамвайной модернизации.