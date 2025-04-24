Число камер увеличат над выделенными полосами в Ростове в 2025 году

В 2025 году в Ростове-на-Дону планируют увеличить количество дорожных камер над выделенными полосами. Об этом депутатам гордумы сообщил заместитель директора департамента автодорог Нарек Тамразян.
— Сегодня на выделенных полосах работают 22 камеры. В нынешнем году планируется установить еще десять, — сказал Нарек Тамразян.
Всего, по данным городских властей, выделенные полосы сейчас организованы на 32 участках ростовских дорог. Общая протяженность отрезков, предназначенных для движения общественного транспорта, составляет 39,4 км.
Также в донской столице до 2035 года намерены создать еще 12 выделенок. К этому моменту подобные объекты реализовали на Космонавтов, Королева, Стачки и в районе площади 5-го Донского корпуса. Полосу на проспекте 40-летия Победы признали нецелесообразной. Не реализовали пока проекты по семи выделенным участкам, попавшим в зону трамвайной модернизации.