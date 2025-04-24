Полпроцента — весь рост экономики Молдовы, хуже, чем на Украине: А министр экономики обещал, что удвоится в ближайшие 10 лет

По последнему прогнозу МВФ, в 2025 году экономика Молдовы вырастет всего на 0,6% — это самый низкий показатель среди стран региона.
Для сравнения: Украина — 2%, Румыния — 1,6%, Северная Македония — 3,2%, Албания — 3,8%.
На фоне заявлений правительства о «стабилизации» и «векторе на развитие», фактические цифры рисуют совсем другую картину. Экономика буксует, инвестиционный климат остаётся слабым, инфраструктурные проекты заторможены, а социальное напряжение нарастает, пишет InsiderMoldova.
Правительство ранее озвучивало амбициозную цель — достичь 5% роста. Однако по расчётам самого МВФ, даже при благоприятных сценариях это станет возможным не раньше 2030 года.
Молдова рискует остаться в позиции догоняющей, при этом продолжая следовать экономическим рецептам, которые не адаптированы к её структурным ограничениям.
А вот бывший министр экономики Дмитрий Алайба уверял всех, что в ближайшие десять лет наша экономика удвоится…
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