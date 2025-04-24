Замглавы Белорусской федерации футбола: Национальный стадион не откроют в мае в Минске

АБФФ сказала, что Национальный стадион не откроют в мае 2025 в Минске. Подробности рассказал заместитель председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Андрей Василевич, пишет Sputnik.by.
Он отметил, что планировалось проведение финала Кубка на Национальном футбольном стадионе. Василевич обратил внимание, что из-за переноса открытия на более поздний срок, то есть стадион не откроют в мае, не будет возможности сыграть там матч.
Ранее Минспорта сообщало, что Национальный футбольный стадион откроется ко Дню Победы в 2025.
Тем временем Минскметропроект сказал о сложностях при строительстве Зеленолужской линии метро.
Кстати, Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.