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Замглавы Белорусской федерации футбола: Национальный стадион не откроют в мае в Минске

АБФФ сказала, что Национальный стадион не откроют в мае 2025 в Минске.

Источник: Комсомольская правда

АБФФ сказала, что Национальный стадион не откроют в мае 2025 в Минске. Подробности рассказал заместитель председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Андрей Василевич, пишет Sputnik.by.

Он отметил, что планировалось проведение финала Кубка на Национальном футбольном стадионе. Василевич обратил внимание, что из-за переноса открытия на более поздний срок, то есть стадион не откроют в мае, не будет возможности сыграть там матч.

Ранее Минспорта сообщало, что Национальный футбольный стадион откроется ко Дню Победы в 2025.

Тем временем Минскметропроект сказал о сложностях при строительстве Зеленолужской линии метро.

Кстати, Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.