В Самаре автобус № 21 м будет ходить по улице XXII Партсъезда с 25 апреля

В Самаре меняется маршрут еще одного популярного автобуса. Об этом рассказали в дептрансе города.
По сообщению ведомства, теперь автобусы № 21 м будут курсировать не по улице Советской Армии, а по XXII Партсъезда от Московского шоссе до Ново-Садовой.
Ранее мы писали о том, что в связи с ремонтом, автобусы маршрута № 27к будут останавливаться примерно в 300 метрах от прежней конечной остановке «Кладбище Зубчаниновское». Изменения связаны со строительством магистрали «Центральная», которая будет проходить по проспекту Карла Маркса. Проект подобной дороги создавали еще в СССР.
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