В Самаре автобус № 21 м будет ходить по улице XXII Партсъезда с 25 апреля

Ранее мы писали о том, что в связи с ремонтом, автобусы маршрута № 27к будут останавливаться примерно в 300 метрах от прежней конечной остановке «Кладбище Зубчаниновское». Изменения связаны со строительством магистрали «Центральная», которая будет проходить по проспекту Карла Маркса. Проект подобной дороги создавали еще в СССР.