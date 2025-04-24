Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре автобус № 21 м будет ходить по улице XXII Партсъезда с 25 апреля

В Самаре меняется маршрут еще одного популярного автобуса.

В Самаре меняется маршрут еще одного популярного автобуса. Об этом рассказали в дептрансе города.

По сообщению ведомства, теперь автобусы № 21 м будут курсировать не по улице Советской Армии, а по XXII Партсъезда от Московского шоссе до Ново-Садовой.

Ранее мы писали о том, что в связи с ремонтом, автобусы маршрута № 27к будут останавливаться примерно в 300 метрах от прежней конечной остановке «Кладбище Зубчаниновское». Изменения связаны со строительством магистрали «Центральная», которая будет проходить по проспекту Карла Маркса. Проект подобной дороги создавали еще в СССР.

Больше новостей Самары и области уже у нас в телеграм-канале.