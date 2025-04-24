В Иркутской области 13 компаний строят дома с использованием эскроу-счетов

В Иркутской области рассмотрели ход реализации федерального закона о применении эскроу-счетов при строительстве индивидуальных жилых домов. Требование, вступившее в силу 1 марта 2025 года, призвано повысить прозрачность рынка.
Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, в муниципальные образования и строительные организации уже направлены методические рекомендации, ведется активное информирование людей через официальные ресурсы. Особое внимание уделяется взаимодействию с кредитными организациями для обеспечения бесперебойной работы системы.
— Использование счетов эскроу при строительстве частных домов — важный шаг к повышению прозрачности рынка ИЖС и защите интересов людей, — прокомментировал председатель правительства Константин Зайцев. — Новый механизм позволит минимизировать риски и создать дополнительные гарантии при реализации проектов индивидуального жилищного строительства.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировались 100 строительных организаций. Из них 87 компаний подтвердили готовность работать по новой схеме, а 13 уже активно применяют механизм эскроу-счетов в своей практике.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске ужесточат контроль за использованием дронов в День Победы.