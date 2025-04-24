В Перми прошел традиционный Пасхальный концерт

В Пермском академическом театре оперы и балета им. П. И. Чайковского состоялся традиционный праздничный пасхальный концерт, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы города. Специальным гостем программы стал народный артист Российской Федерации Дмитрий Певцов и «Певцовъ-Оркестр».
Почетным гостем концерта стал глава Пермской митрополии митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. На концерте также присутствовали заместитель главы города Перми Сергей Трошков и председатель духовного управления мусульман Пермского края муфтий Анвар хазрат Аблаев.
В этот вечер со сцены театра звучали пасхальные песнопения, духовные канты и классические произведения. Народный артист Российской Федерации Дмитрий Певцов и «Певцовъ-Оркестр» под бурные овации исполнили всеми любимые песни советского кино, в котором, по словам исполнителя, часто был поиск Бога и высших смыслов.
По окончании концертной программы на сцену Дворца культуры был приглашен митрополит Мефодий, который сердечно поблагодарил организаторов мероприятия, солистов и поздравил всех присутствующих с праздником Светлого Христова Воскресения:
— Христос Воскресе! Сегодня во время концерта мы увидели прекрасное представление, творческие номера, которые пробудили в нас лучшие воспоминания, ободрили нашу жизнь.
В начале концерта прозвучали слова о том, что Воскресение Христово — это Победа над смертью, это Победа над злом, но как это соотносится с тем, что мы видим в своей повседневной жизни? Если мы в своей жизни руководствуемся заповедями Божиими, если стараемся избегать греха и зла, если мы обращаемся к Богу, то Господь нам являет Себя, Воскресшего и Победившего мир. Иисус Христос сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».
Праздник Воскресения Христова вносит в нашу жизнь искру веры, надежды и любви, ибо Воскресший Господь любит нас и терпит многие наши ошибки, ожидая нашего обращения. Мы знаем, что ближайшие ученики Спасителя оставили Его в самые страшные часы и минуты Его земной жизни, но после Господь собрал их в Галилее и послал в мир на проповедь, сказав: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века». Вот что пообещал Своим ученикам Воскресший Господь!
Я хочу пожелать каждому из нас, чтобы мы помнили о том, что Господь всегда рядом с нами, и сегодня мы празднуем не воспоминание события, которое произошло две тысячи лет назад. Мы празднуем Воскресение Христово, свершившееся ради нас и нашего ради спасения. Христос пришел в мир и для нас с вами, а потому Пасха Христова касается каждого из ныне живущих. Вдумаемся в это и постараемся исполнить любвеобильный призыв Спасителя к нам — быть с ним, а Он всегда пребывает с нами и помогает нам в нашей жизни. Христос Воскресе!
Со сцены также прозвучало приветствие и поздравление с праздником Святой Пасхи губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина:
— Сердечно поздравляю всех верующих, отмечающих Пасху Христову! Пасха — один из наиболее почитаемых праздников в нашей стране и во всем христианском мире. Этот день имеет большое значение для верующих и для всех тех, кто дорожит многовековыми духовными традициями нашего народа, его богатой историей и культурой. Праздник Пасхи напоминает всем нам о необходимости духовного самосовершенствования, о милосердии и любви к ближнему. Символично, что в этом году Пасху Христову все христианские церкви встречают одновременно. Это способствует гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, помогает сохранению единства культурного пространства при религиозном многообразии нашего края и России в целом. В этот радостный и светлый день желаю всем здоровья, благополучия, и чтобы в ваших домах и семьях царили мир, добро и любовь.