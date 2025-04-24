В Перми прошел традиционный Пасхальный концерт

Я хочу пожелать каждому из нас, чтобы мы помнили о том, что Господь всегда рядом с нами, и сегодня мы празднуем не воспоминание события, которое произошло две тысячи лет назад. Мы празднуем Воскресение Христово, свершившееся ради нас и нашего ради спасения. Христос пришел в мир и для нас с вами, а потому Пасха Христова касается каждого из ныне живущих. Вдумаемся в это и постараемся исполнить любвеобильный призыв Спасителя к нам — быть с ним, а Он всегда пребывает с нами и помогает нам в нашей жизни. Христос Воскресе!