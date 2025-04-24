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До конца апреля в Уфе из-за ремонта электрокабеля будет перекрыта улица Новочеркасская

В Уфе до 30 апреля перекроют улицу Новочеркасская.

Источник: администрация Челябинска

Сегодня, 24 апреля, администрация Уфы сообщила о временном ограничении движения транспорта на улице Новочеркасской. До 30 числа будет перекрыта крайняя правая полоса на четной стороне дороги в районе пересечения с улицей Садовой. Ограничение связано ремонтом электрического кабеля.

Власти города просят жителей гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.

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