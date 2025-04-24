Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сигареты подорожают в Беларуси с 1 мая 2025 года

В Беларуси увеличится стоимость некоторых марок сигарет с 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

Сигареты подорожают в Беларуси с 1 мая 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Согласно данным, с 1 мая станут дороже на 10 копеек только три марки сигарет, которые производятся компанией «Табак-инвест». В частности, это «Корона Слим» будет стоить 4,15 рубля (ранее — 4,05), «Корона Элит» и «Корона “Стиль” — 3,85 рубля (ранее — 3,75 рубля).

Что касается сигарет, которые выпускаются другими производителями, то их стоимость с 1 мая не изменится.

Тем временем Минздрав назвал четыре прививки, которые могут включить в Национальный календарь: «Непредсказуемая инфекция».

Ранее мы писали, что знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски, без чего не может быть счастья. А вы сможете?

А еще Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.