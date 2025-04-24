Сигареты подорожают в Беларуси с 1 мая 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.
Согласно данным, с 1 мая станут дороже на 10 копеек только три марки сигарет, которые производятся компанией «Табак-инвест». В частности, это «Корона Слим» будет стоить 4,15 рубля (ранее — 4,05), «Корона Элит» и «Корона “Стиль” — 3,85 рубля (ранее — 3,75 рубля).
Что касается сигарет, которые выпускаются другими производителями, то их стоимость с 1 мая не изменится.
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