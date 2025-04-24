Мужчина заключил два брака и завёл семерых детей под Новосибирском

Чулымский районный суд Новосибирской области удовлетворил требование прокуратуры о признании недействительным брака, заключенного в 2022 году. Решение вынесено на основании нарушения семейного законодательства, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокурорская проверка установила, что местный житель состоял одновременно в двух зарегистрированных браках: первый заключен в 2017 году, второй — в 2022-м. От этих союзов у мужчины семеро детей. Согласно статье 14 Семейного кодекса РФ, подобные браки запрещены.
Суд постановил аннулировать запись о втором браке в органах ЗАГС. При этом дети, рожденные в этом союзе, сохраняют все права, включая возможность наследования.